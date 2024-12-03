مصدر حشدوي:المقاومة الحشدوية ستقاتل في سوريا حتى “الاستشهاد”

مصدر حشدوي:المقاومة الحشدوية ستقاتل في سوريا حتى “الاستشهاد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حشدوي مسؤول، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، بقرب صدور قرارات وصفها بـ”المهمة” قريبا، فيما أشار إلى أن هذه القرارات ستكون واضحة وثابتة.وقال المصدر، إن” تنسيقية الفصائل العراقية الحشدوية عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة تطورات المرحلة الراهنة بعد الاحداث في سوريا وبروز دور التنظيمات المتطرفة بدعم ورعاية أمريكية وحلفائها من أجل المضي في صفحة تمزيق هذه البلاد وتحويله الى كرة نار سيكون العراق من بينها أهدافها القادمة”.وأضاف، أن” الفصائل أقرت جملة من القرارات المهمة والتي ستعلن قريبا لجمهورها، مؤكدا أن” التنسيقية تتعامل مع الوقائع بموضوعية ومسؤولية وهي تتبنى ما يؤمن البلاد ويردع اجندة الغرب والصهيونية معا”.وأشار المصدر إلى، أن” قرارات الفصائل ستكون واضحة وثابتة ولن تخفي أي شيء، مؤكدا أن” الكثير مما ينقل في منصات التواصل وخاصة العربية والغربية غير دقيق والفصائل تدرك جيدا خطورة الموقف وانها لن تتهاون في أي قرار يخدم أهدافها الرئيسية”.

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