مصدر حشدوي:سنحرق القواعد الأمريكية والإسرائيلية في حال استهداف معسكرات الحشد

مصدر حشدوي:سنحرق القواعد الأمريكية والإسرائيلية في حال استهداف معسكرات الحشد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر حشدوي مسؤول، السبت، أن يقوم الكيان الصهيوني باستهداف فصائل المقاومة، مشيراً إلى أن هناك عدة أسباب وفي مقدمتها أن القواعد الأمريكية ستحترق.وقال المصدر في رئاسة أركان الحشد الشعبي مشترطاً عدم الكشف عن هويته ، إن “تلويح وتهديد إسرائيل باستهداف الحشد الشعبي أمر مبالغ فيه وما نسمعه من إجراءات تقوم بها الحكومة العراقية قضية طبيعية ولكن يجب عدم تهويل الموضوع”.المصدر الذي أكد استبعاده استهداف فصائل المقاومة العراقية، بين أن “جميع القوات الأمريكية وقواعدها سواء في العراق أو المنطقة سوف تتفاجأ بحجم القوة والترسانة العسكرية التي تمتلكها الفصائل العراقية”.واعتبر الحديث عن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بشأن منع إسرائيل من استهداف العراق “هي من مخيلة بعض الإعلاميين والمراقبين”، منوهاً الى أن “أمريكا تدرك جيداً قوة الفصائل العراقية التي لم تستخدم بعد قوتها في المعركة ضد الكيان في إسناد غزة ولبنان”.وعند سؤاله فيما إذا كانت إسرائيل ستتخذ هذه الخطوة وتستهدف الفصائل العراقية، قال: “لن نتفرج، فنحن في جبهة واحدة وسوف نساند جميع فصائل المقاومة في المنطقة بالمعدات العسكرية أو المستشارين والخبراء لأنها معركة الجميع”.

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