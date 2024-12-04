مصدر حشدوي:فصائل حشدنا تقاتل مع الجيش السوري لتحرير حلب وإدلب من الجماعات الإرهابية

مصدر حشدوي:فصائل حشدنا تقاتل مع الجيش السوري لتحرير حلب وإدلب من الجماعات الإرهابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حشدوي مسؤول، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، بأن 17 دائرة مخابرات غربية موجودة في سوريا لدعم النصرة وهيئة الشام.وقال المصدر، إن” الفصائل تعطي حيزًا مهمًا من جهودها لمتابعة مجرى الأحداث في سوريا وهي تدرك خطورة المشهد في ظل نشاط 17 دائرة مخابرات غربية لدعم النصرة وهيئة الشام وتنظيمات أخرى”.وأضاف، ان” ضباطًا غربيون دربوا التنظيمات المتطرفة في 5 مواقع على المسيرات التي شكلت المحور الأساسي في هجماتها وتنفيذ اغتيالات للقيادات الأمنية والعسكرية المهمة سواء في حلب او بقية المدن الأخرى”.وأشار المصدر إلى، أن” فصائل الحشد تقاتل الجماعات الإرهابية مع الجيش السوري لتحرير مدينتي حلب وإدلب .

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