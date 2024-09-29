مصدر حشدوي:قواتنا المتواجدة في سوريا ستندفع بإتجاه الجنوب اللبناني في حال الهجوم البري الإسرائيلي

مصدر حشدوي:قواتنا المتواجدة في سوريا ستندفع بإتجاه الجنوب اللبناني في حال الهجوم البري الإسرائيلي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر حشدوي،الأحد،أن الحدود ستزول في لحظة الاجتياح لحدود لبنان، موضحًا ان قوات الحشد حاليا متواجدة في العمق السوري وهناك قوات قرب الحدود العراقية السورية . وأضاف، إن “الوجود الأقوى لفصائل الحشد الشعبي”المقاومة الإسلامية” في سوريا والجنوب اللبناني ، وفي حال حصول أي عملية اجتياح ستكون الأوضاع مختلفة، حيث ستكون عملية الانتقال عبر الحدود باتجاه لبنان هي المؤشر الأهم والأبرز”، مؤكدا أن “كل الاحتمالات مطروحة، لكن حتى هذه اللحظة ليس هناك إشارة لتفعيل مبدأ فتح التطوع للقتال في لبنان ضمن حدود العراق”.وأضاف المصدر، أن “هذا الأمر من القضايا المطروحة والتي سيتم الإعلان عنها فور حصول أي تحركات أو توتر أو عمليات اجتياح واسعة للبنان”، مؤكدًا أن “المعركة هي من تقتضي اتخاذ هكذا قرارات بانتظار أمر خامئني بهذا الصدد”.وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الشيء المتفق عليه داخل محور المقاومة بزعامة خامئني هو أنه لن يترك حزب الله وحيدًا في معركته القادمة.

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