مصدر حشدوي:معارك حزب الله اللبناني مع إسرائيل تدار من قبل “قيادة مركزية” بالتنسيق مع المقاومة العراقية

مصدر حشدوي:معارك حزب الله اللبناني مع إسرائيل تدار من قبل “قيادة مركزية” بالتنسيق مع المقاومة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر حشدوي مسؤول، اليوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، حسم حزب الله اختيار خليفة نصر الله بعد تأكده من اغتيال هاشم صفي الدين.وقال المصدر ، إن “قيادة المقاومة في لبنان تدير المعركة مع الكيان المحتل في محاور مباشرة في الجنوب بشكل مختلف لغاية منذ أسبوعين من ناحية التنسيق وقوة النيران وتصاعدها بنسب عالية وصلت الى 40 عملية كل 24 ساعة وهذا ما يفسر تصاعد معدلات خسائر العدو ورده الفوضوي على الضاحية كورقة انتقامية وضغط بنفس الوقت”.وأضاف اننا “نؤمن بأن حزب الله يدار من خلال قيادة مركزية بكامل الصلاحيات وان خليفة نصرالله حسم بعد تأكده من استشهاد صفي الدين ومعه 23 آخرين “، لافتا الى ان “الطبيعة الامنية ربما تدفع الى تأجيل اعلان الاسم ولكن حزب الله يتعافى بل يتقدم للأمام في تنفيذ خططه التي اعتمدت منذ سنوات لاي محاولات للاجتياح”، مؤكدا ان “قوة الكمائن النارية تحصد يوميا المزيد من الإصابات المباشرة في صفوف العدو”.هذا ونعى حزب الله اللبناني، رسمياً، يوم أمس الأربعاء، رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي ‏‏هاشم صفي الدين الذي كان مرشحاً لخلافة الأمين العام للحزب الراحل حسن نصر الله.

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