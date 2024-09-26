مصدر حشدوي:نملك صواريخ تصل إلى العمق الإسرائيلي

مصدر حشدوي:نملك صواريخ تصل إلى العمق الإسرائيلي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حشدوي ، الخميس،ان “طريق الامدادات والدعم العسكري لفصائل الحشد تجاه  المشاركة في معركة حزب الله اللبناني مع إسرائيل  متاح على مختلف الجوانب والاصعدة، وهذا الامر يضع فصائل المقاومة العراقية امام موقف كبير لدعم حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني”.وبين، إن “فصائل المقاومة العراقية الحشدوية لديها القدرة العسكرية الكبيرة من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة التي تصل إلى عمق إسرائيل، والفصائل لديها الامكانية في ادخال أسلحة جديدة في حربها ضد الكيان الصهيوني”.وأضاف، إن “هناك تخوفًا إسرائيليًا من عملية الاجتياح البري، لأنه قد يدفع قوات كبيرة من الحشد مع حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل العراقية ستكون داعمة ومساندة لحزب الله بكل الإمكانيات في حال صعد الكيان الصهيوني من جرائمه خاصة في ظل الإمكانيات العسكرية التي تمتلكها الفصائل الحشدوية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *