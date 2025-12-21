مصدر حشدوي: المقاومة الإسلامية الحشدوية ترفض تفكك “فصائل المقاومة”!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من ما يسمى المقاومة الإسلامية الحشدوية في العراق ، الاحد، إن “الايام الماضية شهدت خلافات وانقسامات ما بين الفصائل المسلحة المنضوية في الهيئة التنسيقية للمقاومة بسبب تخلي بعض تلك الفصائل عن السلاح وإعلانها ذلك بشكل رسمي، إلى جانب فصائل سوف تعلن عن التخلي عن سلاحها خلال الايام القادمة”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “كتائب حزب الله وحركة النجباء يرفضون بشكل قاطع تسليم السلاح اضافة إلى فصائل اخرى وهذا الانقسام دفع الهيئة التنسيقية إلى ترتيب عقد اجتماع للفصائل المنضوية فيها، خلال هذا الاسبوع للحد من الانقسام وتوحيد المواقف بخصوص تحديات المرحلة المقبلة”.