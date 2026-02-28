مصدر حشدوي: قصف ميليشيا الحشد في جرف الصخر الخارجة عن السيادة العراقية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني وآخر في الحشد الشعبي، اليوم السبت، بوقوع قصف صاروخي إسرائيلي طال مقرات هيئة الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر الخارجة عن السيادة العراقية منذ 20214 لصالح إيران، مستهدفاً بشكل خاص مقرات كتائب حزب الله.وبحسب الحصيلة الأولية، أسفر الاستهداف عن سقوط قتيلين وثمانية جرحى من منتسبي الحشد الشعبي، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الوضع لتقييم حجم الأضرار.من جانبها كشفت هيئة الحشد الشعبي، عن طبيعة الضربات، حيث أكدت أن منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، تعرضت في تمام الساعة 11:50 من صباح هذا اليوم، إلى عدة ضربات جوية، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.وأكدت هيئة الحشد أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه، مع استمرار المتابعة الميدانية والأمنية، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

