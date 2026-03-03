مصدر حشدوي: يسقط العراق وتحيا إيران

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حشدوي مسؤول ،الثلاثاء، ان مقتل خامنئي ليس بالأمر الهين على منتسبي الحشد المقاوم وعلى شيعة أهل البيت ،وأضاف، ان نيران الحشد لن تتوقف ضد القوات الامريكية قي العراق ودول الخليج ليس ثأراً فحسب بل استمراراً لنهج الإمام خامنئي ،وأكد المصدر ان مشروعنا المقاوم قائم ولن يتغير حتى  تحقيق مشروع الإمام خميني في جميع الدول العربية.وختم المصدر قوله يسقط العراق وتحيا إيران.

