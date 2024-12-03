مصدر حشدوي ينفي دخول (300) حشدوي إلى سوريا للمشاركة في تحرير مدينتي حلب وإدلب

مصدر حشدوي ينفي دخول (300) حشدوي إلى سوريا للمشاركة في تحرير مدينتي حلب وإدلب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، الثلاثاء، عن عدم انتقال قوة قوامها 300 مقاتل من الحشد الشعبي إلى سوريا.وقال المصدر ، إن “الانباء التي اوردتها بعض المنصات والقنوات العربية عن انتقال قوة قوامها 300 مقاتل من الحشد الشعبي الى سوريا غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا”.وأضاف، أنه “لم يخرج أيا من مقاتلي الحشد الشعبي بمختلف ألوية الحدود باتجاه سوريا لعمل عسكري بل هم ملتزمون بواجبات تحددها قيادة الحرس الثوري وهناك بالفعل تعزيزات وصلت من الجيش والتشكيلات الساندة الى 4-5 محاور قريبة من الحدود سواء في قاطع غرب نينوى أو القائم في الانبار ومناطق أخرى”.وأشار إلى أن “ما تبثه قنوات إعلامية من معلومات غير دقيقة هو خلط للأوراق ويحمل أجندة معروفة”.

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