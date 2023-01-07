مصدر حكومي:أكثر من (413)مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد

مصدر حكومي:أكثر من (413)مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الامريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 413 مليون دولار.وذكر مصدر حكومي ، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الأربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاثنين ولغاية الخميس مقدار 413 مليونا و712 الفا و624 دولارا بمعدل يومي بلغ  103 ملايين و 428 ألفا و156 دولارا، مرتفعا بنسبة  17.97% عن الأسبوع الذي سبقه.وأضاف ، ان أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 134 مليونا و 531 ألفا و 838 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 43 مليونا و500 ألف دولار.واشار الى ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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