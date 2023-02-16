مصدر حكومي:إعفاء أربعة مسؤولين في الانبار بتوجيه من الحلبوسي

مصدر حكومي:إعفاء أربعة مسؤولين في الانبار بتوجيه من الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر  حكومي مطلع، الأربعاء، باعفاء أربعة مسؤولين محليين في محافظة الأنبار بتوجيه من الحلبوسي.وقال المصدر ، إنه”تم إعفاء قائممقام القائم “وليد خالد حمود” من منصبه وتكليف “تركي محمد خلف” بدلاً عنه وإعفاء قائممقام راوة “حسين علي حسين” وتكليف “خالد وليد مجيد” بدلاً عنه”.وأضاف، أنه”تم إعفاء مدير زراعة الانبار “مثنى سبتي” من منصبه وتكليف “سنان محمد علي” بدلاً عنه واعفاء مدير تقاعد الانبار انس ياسين العلواني من منصبه”.

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