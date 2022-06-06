مصدر حكومي:إلغاء فتح (5) مقرات لحزب بارزاني في ديالى للرفض الشعبي

مصدر حكومي:إلغاء فتح (5) مقرات لحزب بارزاني في ديالى للرفض الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر حكومي، الاثنين، بان مقرات حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني لن تفتح في 5 مدن عراقية خلال 2022 بسبب الرفض الشعبي.وأفاد المصدر ،ان” حزب البرزاني يمارس سياسة الضغط باشكال متعددة لاعادة فتح مقراته في 5 مدن في ديالى ابرزها ( جلولاء- سعدية- قره تبه) بعد مرور 5 سنوات على انسحابه منها عقب اعادة انتشار القوات الاتحادية على المدن 5 بعد 2017″، واضاف المصدر،ان” المقرات لن تفتح باي حال من الاحوال خلال 2022 بسبب الرفض الشعبي لوجودها خاصة وان نسبة التاييد لاعادة فتحها شبه معدومة حتى من قبل الكورد انفسهم الذين اصبحوا رافضين لسياسة اربيل في التعاطي مع ظروفهم الاقتصادية والانسانية وهمينة العوائل الحاكمة على مقاليد الامور في كل شي”.واشار الى ان”قيادات حزب البرزاني تدرك بانها فقدت الدعم الشعبي في المدن 5 وعودة مقراتها اليها صعب بل شبه مستحيل”.وكانت مقرات حزب البرزاني اغلقت ابوابها في مدن عدة بديالى بعد انتشار القوات الاتحادية بها بعد 2017″.

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