مصدر حكومي:استدعاء وزير التربية من قبل النزاهة لسرقته 21 مليار دينار جراء عقود فاسدة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في مديرية تربية محافظة الأنبار، اليوم السبت، بأن هيئة النزاهة الاتحادية استدعت وزير التربية، القيادي في تحالف عزم إبراهيم نامس الجبوري، بتهمة هدر أكثر من 21 مليار دينار في إحدى عقود الوزارة، بالتنسيق مع عدد من المدراء العامين.وقال المصدر، إن “الاستدعاء جاء على خلفية توقيع الجبوري على عقد تجهيز الوزارة بمستلزمات مختلفة، إضافة إلى التحقيق معه بشأن ما يزيد عن 1600 عقد مخصص لتربية الأنبار”.وأضاف المصدر أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع على تفاصيل العقد والهدر المالي، وطلب من الجهات المعنية إحالة الجبوري إلى القضاء”.وأشار المصدر إلى أن “هيئة النزاهة تتابع شبكة متهمة بـ بيع عقود التربية وتزوير الوثائق الرسمية وإخفاء المعلومات عن موظفين مرتبطين بتنظيم داعش يتقاضون رواتب من تربية الأنبار”.من جانبه، أكد مدير تربية الأنبار نافع حسين الدليمي تلقيه شكاوى من متقدمين، تفيد بأن “عددًا من موظفي المديرية تورطوا في بيع عشرات العقود بمبالغ تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار للعقد الواحد، وأن هذه العقود المخصصة لمحافظة الأنبار تم بيعها إلى خريجين من بغداد وصلاح الدين”. 

