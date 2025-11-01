آخر تحديث:
نائب:فساد كبير جداً في الشركة العامة للموانئ العراقية
مصدر حكومي:استدعاء وزير التربية من قبل النزاهة لسرقته 21 مليار دينار جراء عقود فاسدة
نائب مستغرب من “سكوت” السوداني عن احتلال تركيا للعراق وحربها المائي ضد البلاد
نائب:تركيا أكبر تهديد للأمن القومي العراقي والسوداني وحكومته خارج الفعل الوطني
نائب:السوداني باع العراق من أجل ولايته الثانية
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
ائتلاف المالكي:خيانة السوداني وراء تجرأ مسرور بوصفه”كركوك أرض كردستانية محتلة”
خبير اقتصادي:(17) مليون فقيراً في العراق والعدد قابل للزيادة نتيجة الحكم الفاشل الفاسد
مصدر إطاري:ضعف وفشل السوداني وراء المخطط التركي التدميري في العراق
إيران:العلاقة الروحية الجهادية بين حكومتي العراق وإيران من أهم مخاوف إدارة ترامب
