مصدر حكومي:التيار الصدري مشارك في كل الحكومات ولديه أكثر من 2000 مدير عام ودرجة خاصة والغزي سيبقى في منصبه
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر حكومي، امس الاحد،ما تردّد بشأن استقالة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.وقال المصدر، إن “المعلومات المتداولة حول الاستقالة غير صحيحة”.ويشغل حميد الغزي منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ نيسان 2019، خلفاً لمهدي العلاق قبل انتقاله للعمل في الحكومة الاتحادية، ترأس مجلس محافظة ذي قار، وبرز كقيادي في “كتلة سائرون”،وظل محافظاً على دوره التنفيذي ضمن حكومات متعاقبة. خلال 2025/2026، واضاف المصدر ان التيار الصدري مشارك في كل الحكومات وان صرح خلافا لذلك ولديه أكثر من 2000 مدير عام ودرجة خاصة .

