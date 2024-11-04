مصدر حكومي:الجحيشي بدلا من الحلبوسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

مصدر حكومي:الجحيشي بدلا من الحلبوسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي، اليوم الأثنين، عن تغييرات في هيكلية الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.وأوضح المصدر، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف النائب السابق والقيادي في حزب السيادة عثمان الجحيشي بمنصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، بدلاً من جاسم الحلبوسي الذي ينتمي إلى حزب تقدم.

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