مصدر حكومي:السوداني سيترجى بريطانيا بعدم حل الحشد الشعبي

مصدر حكومي:السوداني سيترجى بريطانيا بعدم حل الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي ،الاحد، إن “السوداني سيجري زيارة رسمية لمدة يوم واحد، بناء على دعوة رسمية وجهت له سابقاً وسوف يناقش مع المسؤولين هناك التطورات الإقليمية الأخيرة، وجهود العراق بإبعاد نفسه عن دائرة الصراع والحرب، كذلك سيبحث ملف الاقتصاد والاستثمار والتسليح مع المسؤولين في المملكة المتحدة”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “السوداني سوف يركز في حواراته في بريطانيا على الملف الأمني من بينها حل الحشد الشعبي، وسوف يبين لهم خطوات الحكومة العراقية في السيطرة على المشهد الأمني وخطواتها تجاه السيطرة على السلاح خارج إطار الدولة، وملف الفصائل سيكون ضمن مباحثات السوداني هناك، فهناك رغبة دولية بأن يتم الحد من سلاح الفصائل وحل الحشد الشعبي الايراني ، خلال المرحلة المقبلة”.‎وتأتي الزيارة بعد اجتماع مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن في 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث تمت مناقشة الاستعدادات لزيارة السوداني إلى المملكة المتحدة بعد دعوة رسمية.

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