مصدر حكومي:العراق يرجو واشنطن بمنع الطائرات الإسرائيلية من خرق أجوائه لضرب إيران

مصدر حكومي:العراق يرجو واشنطن بمنع الطائرات الإسرائيلية من خرق أجوائه لضرب إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي رفيع، الاحد، بأن الحكومة العراقية وجهت رسالة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تطالب فيها بمنع الطائرات الإسرائيلية من اختراق الأجواء العراقية، وذلك استناداً إلى بنود الاتفاقية الإطارية الموقّعة بين البلدين.وأكد المصدر، أن “الرسالة تضمنت مطالبة صريحة لواشنطن بتحمّل مسؤولياتها كقوة تقود التحالف الدولي لمكافحة داعش، وذلك بمنع أي انتهاكات جوية تمسّ السيادة العراقية أو تعرّض أمن البلاد للخطر”.وشدد على “ضرورة احترام سيادة العراق ومجاله الجوي من قبل جميع الأطراف، وعدم السماح باستخدام الأجواء العراقية لأغراض عدائية قد تجر البلاد إلى مواجهات غير مرغوبة”.

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