مصدر حكومي:تحقيق مع النائب (يحي المحمدي) وشقيقه بشأن سرقة رواتب ألف موظف في الانبار

مصدر حكومي:تحقيق مع النائب (يحي المحمدي) وشقيقه بشأن سرقة رواتب ألف موظف في الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر مسؤول في محافظة الانبار ،الثلاثاء، ان هيئة النزاهة الاتحادية تحقق بعملية سرقة رواتب 1000 موظف ( عقد) في منطقتي الكرمة والخالدية بالأنبار .وقال المصدر، ان ” هيئة النزاهة الاتحادية فتحت تحقيقا في سرقة رواتب 1000 موظف بصفة عقد في دائرة بلدية قضاء الكرمة والخالدية شرقي مدينة الرمادي من قبل النائب يحيى المحمدي القيادي في حزب تقدم وشقيقه عضو مجلس الانبار سعد المحمدي “.واضاف المصدر ان” التحقيقات الاولية تشير الى قيام قيادات في حزب تقدم الذين يتبوؤون مناصب عليا في الحكومة المحلية بفرض استقطاعات غير قانونية على الموظفين الجدد دون علم الجهات المعنية في بغداد” ، مبينا ان” حزب تقدم يدير شبكة مافيا مختصة في عمليات سرقة رواتب الموظفين والعقود بحجة وجود نقص مالي في خزينة المحافظة”.وتابع، ان” عملية سرقة رواتب العقود عادت الى الواجهة من جديد بعد قيام متضررين برفع شكوى الى الجهات المعنية تطالب بفتح ملف سرقة رواتب عقود بلديات الكرمة والخالدية والصقلاوية واحالت المتورطين الى القضاء ،مؤكدا ان” التحقيق في ملفات فساد حزب محمد الحلبوسي من قبل هيئة النزاهة الاتحادية مستمرة لحين كشف المستور واحالت المتورطين للقضاء “. 

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