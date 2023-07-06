مصدر حكومي:تعيين القيادي في حزب بارزاني (أوميد صباح) نائبا لمدير عام شركة “سومو”

مصدر حكومي:تعيين القيادي في حزب بارزاني (أوميد صباح) نائبا لمدير عام شركة “سومو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر حكومي،  بتعيين اوميد صباح نائبا لمدير شركة سومو، عن حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال المصدر، انه “تم تعيين أوميد صباح نائبا لمدير شركة تسويق النفط العراقي “سومو” عن حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبينا ان “صباح كان رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء حكومة كردستان”.واضاف انه “تم ايضا تعيين محمد شكر رئيسا لديوان رئاسة مجلس وزراء كردستان وهو سابقا كان رئيس هيئة الاستثمار في كردستان”.وتضمن الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل، ان يتم تعيين ممثل كردي في شركة تسويق النفط العراقي سومو.

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