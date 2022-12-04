مصدر حكومي:تعيين الولائية (آلاء الطالباني) مستشارة للسوداني لشؤون المرأة

مصدر حكومي:تعيين الولائية (آلاء الطالباني) مستشارة للسوداني لشؤون المرأة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي، اليوم ، بتعيين النائبة السابقة آلاء طالباني مستشارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشؤون المرأة.يذكر ان آلاء صديقة إيران وميلشياتها في العراق ومن هنا جاء التعيين.

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