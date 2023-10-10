مصدر حكومي:تهم فساد تلاحق القيادي في التيار الصدري محافظ ذي قار

مصدر حكومي:تهم فساد تلاحق القيادي في التيار الصدري محافظ ذي قار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر في ديوان محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل شبهات فساد كثيرة بحق المحافظ الحالي محمد هادي الغزي.وقال المصدر ، إن “محافظ ذي قار القيادي فيالتيار الصدري محمد هادي الغزي، يواصل استغلال موارد الدولة، لغرض التسويق والترويج لحملته الانتخابية وسط تردي الواقع الخدمي في عموم مدن المحافظة”.وأشار المصدر، الى ان “هناك ملفات تحقيق بحق محافظ ذي قار، على خلفية شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة”.وتابع، ان “الحكومة خصصت أموال كثيرة واسست صندوقا خاصا بإعمار المحافظة، الا انها استغلت في جوانب أخرى وذهبت معظمها في جيوب الفاسدين”.وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن إصدار أمر باستقدام محافظ ذي قار الحالي محمد الغزي، لاستغلاله منصبه وإحالة عدد من المشاريع إلى شركة يديرها.

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