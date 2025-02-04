مصدر حكومي:زيارة مرتقبة لمسؤول أمريكي لتبليغ السوداني بحل الحشد الشعبي وعدم شراء الغاز الإيراني

مصدر حكومي:زيارة مرتقبة لمسؤول أمريكي لتبليغ السوداني بحل الحشد الشعبي وعدم شراء الغاز الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مسؤول حكومي ، الثلاثاء، عن زيارة قريبة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، إلى بغداد،  لتبليغ السوداني بحل الحشد الشعبي وعدم  شراء الغاز الإيراني والكف عن تهريب الدولار لها  بعناوين مختلفة والتأكيد على عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهائيا .

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