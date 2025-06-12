مصدر حكومي:سمعنا بإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد من الإعلام!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي، الخميس،تعقيباً على ما تم تداوله من أخبار تتعلق بخطوة إخلاء لبعض العاملين غير الأساسيين في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد “نؤكد أن هذه الخطوات تتعلق بإجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأميركي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص العراق فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإخلاء”.

وأضاف “نجدد التأكيد على أن كل المؤشرات والإيجازات الأمنية تدعم تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي، وأن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية وبمختلف النشاطات وعلى مستوى جميع أنحاء العراق وليس في العاصمة بغداد فقط”.

وويوم أمس، كشفت وكالة “رويترز” أن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء رسمي.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي قولهما إن “السفارة الأميركية بالعراق تستعد للإخلاء بسبب تصاعد المخاطر الأمنية”.