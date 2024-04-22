مصدر حكومي:على الحكومة تجاوز الخطر الذي يهدد العراق جراء اعتماد إيراداته على النفط

مصدر حكومي:على الحكومة تجاوز الخطر الذي يهدد العراق جراء اعتماد إيراداته على النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مسؤول ،الاثنين، بأن العراق أمامه سنوات معدودة قبل أن ينهار، في غضون 10 سنوات فقط سيصبح سعر برميل النفط 30 دولارًا ولا أحد يشتريه.وقال المصدر، إن “هناك حقائق مدعومة بدراسات وتقارير عالمية معنية بشؤون الطاقة تظهر توقعات مثيرة للاهتمام خاصة فيما يتعلق بالعراق ومستقبله في ظل اعتماد 94% من ميزانيته على بيع النفط رغم تقلبات الأسعار في السنوات الماضية”.وأضاف، أن “الانتقال السريع في ملف السيارات الكهربائية لتقليل استخدام البانزين والكاز سيدفع إلى خفض الطلب على النفط الخام بمقدار 14 مليون برميل يوميا خلال 10 سنوات على الأقل من إجمالي الإنتاج الحالي الذي يصل الى 91 مليون برميل يوميا”.ولفت إلى أنه “إذا حصل فائض في معروض النفط لا يزيد عن مليوني برميل يوميًا، سيكون كافيا لخفض الاسعار الى ما دون 60 دولارا للبرميل، فيما بالك بخفض 14 مليون برميل دفعة واحدة اي ان الاسعار قد تصل الى ما دون 30 دولارا للبرميل وهو يقترب من سعر الكلفة التي تتراوح من 15-23 دولارا للبرميل”.واشار الى ان “الانتقال الى استثمار الطاقة الشمسية بمراحل متسارعة لتخفيف فاتورة شراء النفط من قبل اغلب الدول سيزيد من الضغط على سوق النفط الخام  وبالتالي الايرادات ستنخفض مع قلة الطلب وانخفاض الأسعار وهنا سيكون وضع العراق صعب جدا في امكانية تسديد مستحقاته الداخلية من رواتب  وسيكون الوضع معقدا”.وتابع ان “اغلب الدول النفطية أدركت حقيقة مستقبل سوق النفط وبدأت في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على ايراداته فمثلا ايران تصل إيرادات النفط فيها الى 35% فقط من الخزينة والباقي هي صناعات مختلفة فضلا عن باقي الدول الأخرى التي هي أيضا بدأت نسب الاعتماد على النفط تنخفض بنسب ملحوظة في السنوات الماضية”.

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