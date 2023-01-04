مصدر حكومي:وزارة المالية تعمل على تخفيض النفقات التشغيلية في موازنة 2023

مصدر حكومي:وزارة المالية تعمل على تخفيض النفقات التشغيلية في موازنة 2023
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مصدر مطلع في مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، أن وزارة المالية الاتحادية تعمل على خفض النفقات التشغيلية في مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية.وقال المصدر ، ان وزارة المالية أنجزت مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 بنسبة 90%، مردفا بالقول إن المسوّدة النهائية لقانون الموازنة ستصل إلى مجلس الوزراء بعد إضافة التخصيص المالي للمحاضرين والعقود في الوزارات ومؤسسات الدولة الذين ثبتوا على الملاك الدائم.وأوضح أن المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة بلغ 180 تريليون دينار، بنسبة العجز تصل 40 تريليون دينار، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط الواحد أُحتسب على 65 دولارا، فيما تم احتساب سعر صرف الدولار الواحد بـ 1450 دينارا.وتابع المصدر القول، إن وزارة المالية تعمل حاليا على تخفيض النفقات التشغيلية وإجراء تعديل اخير على قانون الموازنة قبل إرسال المسودة النهائية للقانون إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المالية سترسل الموازنة إلى الحكومة في الأسبوع المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *