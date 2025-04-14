مصدر حكومي: تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق عراقية خلافا للعقوبات الأمريكية

مصدر حكومي: تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق عراقية خلافا للعقوبات الأمريكية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- قال مصدر حكومي، الاثنين، إن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد الإيراني عقد فور وصوله اليوم إلى بغداد اجتماعاً مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وناقشا التعاون بمجال الطاقة، كما وقعا اربع مذكرات تفاهم.يُذكر أن الوزير الإيراني التقى بنظيره العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل في شباط/فبراير 2024، وتم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء.واكد المصدر ان من ضمن المذكرات تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق رسمية  تجنبا من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مع استمرار توريد الغاز الإيراني خلافا لأمر ترامب بمنع شرائه من إيران.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *