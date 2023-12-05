مصدر حكومي كردي:البارزاني يمنح (52) مليون ديناراً إلى نواب البرلمان المنحل رغم الأزمة المالية

مصدر حكومي كردي:البارزاني يمنح (52) مليون ديناراً إلى نواب البرلمان المنحل رغم الأزمة المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي كردي الثلاثاء، عن قيام حكومة كردستان بإصدار أمر يقضي بمنح مبلغ 52 مليون دينار إلى أعضاء الدورة الخامسة في برلمان الإقليم “المنحل”.وقال المصدر ، إن “حكومة الإقليم أصدرت الأمر بمنح نواب برلمان الإقليم عن الدورة الخامسة مبلغ 52 مليون دينار عراقي كمكافأة لهم، وهناك فقط 10 نواب لم يشملهم هذا القرار لأنهم تسلموا المبلغ في الدورات السابقة باعتبارهم أعضاء سابقين”.وجاءت هذه المنحة في الوقت الذي يعاني موظفو الاقليم من تأخر رواتبهم وعدم تسلمهم راتب شهر ايلول حتى الان، فيما لايزال مصير رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول مجهولا.وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بحل برلمان إقليم كردستان الدورة الخامسة، رافضة التمديد الذي قام به رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وذلك على أثر دعوة تقدم بها نواب في حراك الجيل الجديد، فيما تمت إحالة النواب إلى التقاعد.ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمان كردستان في شهر شباط من العام المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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