مصدر حكومي كردي:بغداد صرفت رواتب شهري تموز الماضي وآب الجاري للأجهزة الأمنية في الإقليم

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مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”
نائب:فساد في تشغيل العاملين بالحقول النفطية
العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
تقرير ألماني:إيرادات العراق من بيع النفط لعام 2023 بلغ (115.95) مليار دولار
مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)
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العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
تقرير ألماني:إيرادات العراق من بيع النفط لعام 2023 بلغ (115.95) مليار دولار
اليوم ..أسعار صرف الدولار=150000 ديناراً
السوداني يوجه الاستثمار الأمثل لمشاريع الري تنفيذا للتوجيه التركي
وزارة النفط تعلن تحقيق الإكتفاء الذاتي من البنزين وباقي المشتقات النفطية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”
مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)
نائب:العراق ليس له سيادة في ظل حكومة السوداني
نائب:الدرجات الخاصة عبارة عن صفقات فاسدة من قبل زعماء الأحزاب المتنفذة
رايتس ووتش:القضاء العراقي مسيس ولاتوجد كرامة للإنسان في ظل حكومة الميليشيات
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