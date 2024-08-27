مصدر حكومي كردي:بغداد صرفت رواتب شهري تموز الماضي وآب الجاري للأجهزة الأمنية في الإقليم

مصدر حكومي كردي:بغداد صرفت رواتب شهري تموز الماضي وآب الجاري للأجهزة الأمنية في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر كردي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، ان وزارة المالية الاتحادية، صرفت رواتب شهري تموز الماضي وآب الجاري للأجهزة الأمنية في إقليم كردستان.وذكر المصدر ، انه “بأمر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صرفت وزارة المالية الاتحادية رواتب شهري تموز وآب، للقوات والأجهزة الأمنية في كردستان”.وأشار الى، ان “هناك لجنة اتحادية لمراجعة قوائم رواتب المؤسسات الأخرى”.وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، قال أمس، إن “رواتب موظفي إقليم كردستان لم تصل من بغداد منذ أكثر من 50 يوماً”، مشيراً إلى أن “رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لديه تواصل دائم مع الحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة الرواتب المتأخرة”.وأضاف، أنه “لا توجد حاجة لإرسال وفد جديد من إقليم كردستان إلى بغداد لمعالجة مشكلة تأخر الرواتب، حيث سيشارك مسؤولو إقليم كردستان المتواجدون في بغداد في اجتماعات عدة لحل هذه المشكلة”.

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