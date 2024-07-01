مصدر حكومي كردي:(450.177) مليار دينار شهرياً رواتب متقاعدي الإقليم لكافة الفئات

مصدر حكومي كردي:(450.177) مليار دينار شهرياً رواتب متقاعدي الإقليم لكافة الفئات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، عن المبالغ المالية المخصصة للمتقاعدين العسكريين في الإقليم.وقال المصدر ، إن “مخصصات المتقاعدین من الضباط والمنتسبين تبلغ 75 ملیارًا و 630 ملیون دینار”.وأضاف ان “المجموع الكلي لرواتب المتقاعدين في الإقليم من المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين تبلغ 450 ملیارًا و 177 ملیون دينار”.

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