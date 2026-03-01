مصدر رفيع: أمريكا طلبت من حكومة العراق الإيرانية عدم زج الحشد في الحرب مع إيران

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر رفيع، أمس السبت ( 28 شباط 2026 )، تلقي بغداد رسالة رسمية من الولايات المتحدة، شددت فيها على ضرورة تحييد العراق عن تداعيات الحرب الدائرة مع إيران، وضمان عدم انجراره إلى أي مواجهة عسكرية.وقال المصدر، إن “الرسالة الأمريكية أكدت حرص واشنطن الشديد على عدم زجّ العراق في القتال، في ظل التصعيد القائم مع إيران”، مبيناً أن “الجانب الأمريكي أوضح بشكل صريح عدم وجود نية للقيام بأي عمل عسكري داخل الأراضي العراقية”.وتأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة بين ايران من جهة وامريكا واسرائيل من جهة اخرى، وانعكاساتها على أمن واستقرار العراق.

