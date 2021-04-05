مصدر رياضي:أعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية قرروا اللجوء للقضاء لحسم عدم ازدواج المناصب

مصدر رياضي:أعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية قرروا اللجوء للقضاء لحسم عدم ازدواج المناصب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن أعضاء في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، قرروا اللجوء للقضاء لحسم مسألة، عدم ازدواج المناصب، بعد انتهاء انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة مؤخرا.وقال المصدر في حديث ، إن “بعض أعضاء الجمعية العمومية، سيتقدمون بشكوى للقضاء لحسم قضية ازدواجية المناصب، التي تعد ممنوعة في قانون الاتحاد الجديد”، مبينا أن “بقاء أعضاء المكتب التنفيذي في مواقعهم بالاتحادات، يعد خرقا قانونيا لا بد من التدخل لإيقافه”.وأوضح أن “الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، اصطدمت بضرورة المصادقة على عدم ازدواجية المناصب في اجتماعها الاخير، أمام ممثلي الاتحاد الدولي”.واشار المصدر الى أنه، “طالما أن اتحاد الكرة أقر القانون الجديد، فعلى بقية الاتحادات الالتزام بعدم الازدواجية، والامتثال لقانون الاتحادات الرياضية”.

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