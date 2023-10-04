مصدر رياضي:اللاعب ايمن حسين طلب فسخ عقده من الرجاء البيضاوي المغربي

مصدر رياضي:اللاعب ايمن حسين طلب فسخ عقده من الرجاء البيضاوي المغربي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول، لموقع الأنباء المغربي، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، أن “المهاجم العراقي أيمن حسين طلب من مسؤولي الرجاء البيضاوي لكرة القدم فسخ عقده بالتراضي، بعدما وجد صعوبة كبيرة في الحصول على التأشيرة لعائلته حتى تتمكن من اللحاق به في المغرب”ويراهن نادي القوة الجوية العراقي على التعاقد مع مهاجم الرجاء البيضاوي أيمن حسين بعد فسخ عقده.ويتخوف مسؤولو الرجاء البيضاوي لكرة القدم من الفراغ الذي من الممكن أن يعرفه الفريق الأخضر على مستوى مركز قلب الهجوم، في حالة مغادرة أيمن حسين للفريق، خصوصا في ظل الإصابة التي يعاني منها المهدي موهوب والتي ستبعده لشهرين عن الميادين

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