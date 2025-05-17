مصدر رياضي:المنتخب العراقي سيدخل معسكراً تدريبياً استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، إن “المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً في محافظة البصرة، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل والذي يصادف 21 من الشهر الجاري، عقب انتهاء الجولة الـ 34 من دوري نجوم العراق، وذلك تحضيراً للمواجهة المرتقبة أمام كوريا الجنوبية، التي ستُقام في الخامس من حزيران المقبل على ملعب البصرة الدولي، عند الساعة التاسعة والربع مساءً”.

وأضاف أن “المنتخب سيغادر إلى العاصمة الأردنية عمان، لملاقاة منتخب الأردن يوم العاشر من حزيران، على ملعب عمان الدولي، بالتوقيت ذاته”.

وأشار المصدر، إلى أن “بعثة المنتخب الكوري الجنوبي ستصل إلى بغداد فجر يوم 3 حزيران، حيث من المقرر أن تبدأ تدريباتها على ملعب الفيحاء في البصرة، وسط إجراءات أمنية مشددة على أن تكون الحصص التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، باستثناء الحصة الرسمية التي تسبق المباراة بيوم واحد”.

وأوضح أن “الاتحاد العراقي أكمل جميع الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك استصدار تأشيرات الدخول للوفد الكوري الجنوبي”.

وتابع المصدر، قائلاً إن “المدرب غراهام أرنولد يواصل متابعة مباريات المنتخب السابقة، بالإضافة إلى مباريات دوري نجوم العراق، حيث طلب عقد اجتماع مع مدربي الأندية المحلية، لمناقشة الجوانب الفنية والبدنية، وتبادل الأفكار إلى جانب اطلاعهم على البرنامج الزمني والاستحقاقات المقبلة للمنتخب”.

واختتم المصدر، حديثه بالقول إن “لجنة المنتخبات قررت إعلان قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن خلال مؤتمر صحفي رسمي يُعقد خلال اليومين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجانب الإعلامي، وتقديم المنتخب بصورة احترافية تليق بمرحلة الإعداد المقبلة”.