مصدر سياسي:أمريكا وبريطانيا ويونامي منعت حزب طالباني من بث اعترافات لاهور وأتباعه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، عن تدخل وساطات قوية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعثة الأمم المتحدة، لمنع وسائل إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني من بث اعترافات قال إنها قد تتسبب في “أزمة خانقة” داخل الإقليم.وقال المصدر : إنه “كان من المقرر أن تبث وسائل الإعلام التابعة للاتحاد الوطني اعترافات لـ (لاهور شيخ جنكي) وعدد من المعتقلين، تتضمن اتهامات مباشرة لشخصيات نافذة في حكومة الإقليم وشخص يُدعى أژي أمين بالضلوع في أحداث السليمانية الأخيرة والتخطيط لانقلاب في المدينة”.وأضاف المصدر أن “السفارتين الأمريكية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وقيادات سياسية عراقية” تدخلت لمنع بث هذه الاعترافات والفيديوهات، وذلك لتجنب ما وصفه بـ”مشاكل كبيرة” قد تؤثر على الوضع في الإقليم.وشهدت مدينة السليمانية، يوم 22 آب الجاري، مواجهات مسلّحة عنيفة استمرت ساعات بين قوات أمنية تابعة لحكومة الإقليم ومسلحين موالين للقيادي المعارض لاهور جنكي، الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني.

