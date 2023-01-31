مصدر سياسي:إحاطة بلاسخارت عن الوضع العراقي أمام مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل

مصدر سياسي:إحاطة بلاسخارت عن الوضع العراقي أمام مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع ،الثلاثاء، بأن احاطة خاصة عن الوضع العراقي لـ3 ملفات سيتم تقديمها أمام مجلس الامن الدولي الخميس المقبل.وقال المصدر ، إن “المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت، ستقدم بجلسة علنية إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل بشأن الوضع في العراق على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي”.ويشهد العراق في الوقت الحالي ازمات متراكبة من بينها أزمة الدولار وارتفاع اسعاره ومحاولات السيطرة على التهريب، فضلا عن الازمة السياسية بين بغداد واربيل عقب قرار المحكمة الاتحادية وتأثيره على عرقلة اقرار الموازنة العامة لعام 2023.

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