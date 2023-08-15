مصدر سياسي:ارتفاع أسعار العقارات في بغداد جراء المال العام المسروق من قبل زعماء أحزاب السلطة

مصدر سياسي:ارتفاع أسعار العقارات في بغداد جراء المال العام المسروق من قبل زعماء أحزاب السلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، أن ارتفاع أسعار العقارات في بغداد جراء تحويل استثمارات سراق المال العام من الطبقة السياسية خاصة من الأحزاب الرئيسية المتنفذة من الخارج إلى الداخل.وأضاف، أنه “من هذه الخطوة بدأت موجة شراء واسعة للعقارات في مختلف مناطق العاصمة بغداد بوتيرة دفعت الى موجة غلاء غير مسبوقة”.وعلى سبيل المثال، فإن منطقة حي الجامعة كان سعر المتر المربع، مليون و300 ألف دينار، لترتفع الى أكثر من 3 ملايين دينار كمعدل متوسط، ،وأضاف، هناك مناطق تضاعفت بها الأسعار عدة مرات.ولفت، إلى أن “المال العام المسروق من قبل زعماء أحزاب السلطة، هو من يقف وراء موجة الغلاء الكبيرة في العاصمة”.وأشار إلى أن “70% من يقومون بالشراء ينتمون إلى أحزاب وميليشيات الإطار والنسبة الباقية من أحزاب تحالفي السيادة والعزم “.

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