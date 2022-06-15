مصدر سياسي:استقالات الكتلة الصدرية لم تحسم بعد

مصدر سياسي:استقالات الكتلة الصدرية لم تحسم بعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع, الأربعاء , بأن استقالات نواب الكتلة الصدرية لم تحسم بشكل كامل بسبب وجود جدل قانوني, مشيرا الى انه لا يمكن ترتيب أي اثر سياسي وان الأمور ستبقى على حالها.وأفاد المصدر  , ان ” توقيع رئيس البرلمان بالموافقة على قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية ولد جدلا قانونيا، حيث ان فريق يذهب إلى أنه مجرد موافقة رئيس البرلمان تعتبر نهائية ولا تحتاج الى تصويت برلماني اما الفريق الاخر يرى عكس ذلك وهذه الجدلية مازالت قائمة” .وأضاف المصدر، أنه “رغم موافقة رئيس البرلمان على قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية وبوجود جدل قانوني فإنه لا يمكن ترتيب أي أثر سياسي وأن الأمور ستبقى على حالها وفي حال صعود البدلاء وترديد القسم فان الاطار سيكون أمام خيارين” .وتابع المصدر ان “الخيار الأول قبول التيار تشكيل الحكومة وبالتالي سيتحمل المسؤولية الكاملة ويذهب باتجاه عقد التحالفات بتشكيل الحكومة المقبلة , أما الخيار الثاني فانه يذهب الى رؤية استراتيجية أبعد من ذلك وهو العمل على تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وتحديد سقف زمني لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان”، معربا عن اعتقاده بأن “الخيار الثاني هو افضل الصيغ للإطار التنسيقي ولبقية القوى السياسية” .

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