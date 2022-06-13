مصدر سياسي:البارزاني أبلغ الصدر امتعاضه من الإنسداد السياسي

مصدر سياسي:البارزاني أبلغ الصدر امتعاضه من الإنسداد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن تفاصيل الاتصال بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينا ان بارزاني ابلغ الصدر بعدم قدرته على الاستمرار في حالة الانسداد السياسي كون اقليم كردستان العراق اكبر المتضررين.وأفاد المصدر ، إن “الاتصال بين البارزاني والصدر كان لمدة ربع ساعة، طرح خلالها الصدر توجهاته المقبلة وعزمه تقديم الاستقالة من البرلمان والانسحاب من التحالف الثلاثي لعدم القدرة على تشكيل الحكومة بمفرده وفق نظام الأغلبية”.واضاف المصدر، ان “بارازاني ابدى اعتراضه عن تلك الخطوة في وقت أكد عدم قدرته على الاستمرار في حالة الانسداد السياسي وترك اقليم كردستان يعاني من أزمة خانقة، سيما مع وجود قرار بشأن تصدير نفط كردستان”.ولفت الى ان “الاتصال كان بمثابة نهاية التحالف الثلاثي الى الابد في وقت تتحول الانظار الى قوى الإطار التنسيقي لفتح الحوار الشامل وتشكيل الحكومة المقبلة بأريحية”.

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