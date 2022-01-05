مصدر سياسي:البارزاني يرفض تجديد الولاية الثانية للحلبوسي

مصدر سياسي:البارزاني يرفض تجديد الولاية الثانية للحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الأربعاء، عن عدم وجود رغبة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بتولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان لولاية جديدة.وأفاد المصدر ، إن “زعيم الحزب الديمقراطي يخشى من شغل الحلبوسي لولاية جديدة في رئاسة البرلمان سيقوي نفوذه في محافظات نينوى وديالى والمناطق المتنازع عليها مع الإقليم”.وأضاف المصدر، أن “بارزاني أبدى دعمه لتولي شخصية من عزم رئاسة البرلمان أو قيادي أخر في تحالف تقدم غير الحلبوسي”.

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