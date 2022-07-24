مصدر سياسي:الجندي الإيراني( الأعرجي) الأكثر مقبولية في تحالف الفتح لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن الشخصية الأكثر مقبولية بين باقي الاطراف لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.وأفاد ، إنه “حتى الان لم يتم حسم مرشح رئاسة الوزراء في الاطار التنسيقي ولا تزال المباحثات مستمرة في داخل الاطار”، لافتا الى ان الاسماء المطروحة المتداولة هي ذاتها التي انتشرت في الاعلام، الا ان قاسم الاعرجي هو الاكثر مقبولية بين باقي الاطراف”.واضاف أن “هنالك نية لبعض الاطراف السياسية بإشراك التيار الصدري في الحكومة، على الرغم من ان موقف الصدر واضح في رفض اشراك اي طرف من التيار في التشكيلة الحكومية، فضلا عن ان سيكون لهم دور كبير في مباركة الاسم الذي سيرشح”.يذكر ان الاعرجي تحصيله الدراسي راسب في الصف الثاني متوسط واهالي الكوت يعرفون ذلك جيدا لكونه من اهاليها وحصل على شهادة مزورة من الجامعة الاسلامية في طهران بكالوريوس لغات أجنبية وهو لايفرق بين E وF وكان مرافقا للمقبور قاسم سليماني عندما يدخل العراق من الحدود البرية حتى خروجه منها.