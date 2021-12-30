مصدر سياسي:الخلاف على رئاسة الجمهورية بين حزبي بارزاني وطالباني سيحسم الأسبوع المقبل

مصدر سياسي:الخلاف على رئاسة الجمهورية بين حزبي بارزاني وطالباني سيحسم الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الخميس، عن زيارة سيجريها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مدينة السليمانية منتصف الأسبوع المقبل لبحث ملف رئاسة الجمهورية الذي يشهد خلافا عميقا بين الحزبين.وافاد المصدر ، إن “وفدا من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي سيزور السليمانية وسيلتقي بقادة الاتحاد الوطني لحسم ملف رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “الديمقراطي حسم أمره بعدم القبول بولاية جديدة لبرهم صالح، لكنه مستعد للتفاوض على أسماء أخرى، شرط أن تحظى بموافقة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني”.وكان النائب السابق جمال كوجر كشف في تصريح سابق، عن اتفاق بين الحزبين بشأن توزيع مناصب السيادية في الاقليم وبغداد، مبينا ان الاتفاق ينص على ان الديمقراطي يحصل على رئاستي الاقليم والحكومة في حين يحصل الاتحاد على رئاسة الجمهورية.

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