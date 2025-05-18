مصدر سياسي:السوداني باع العراق “تفصيخ”من أجل الولاية الثانية

مصدر سياسي:السوداني باع العراق “تفصيخ”من أجل الولاية الثانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي،الاحد، ان “معظم الاتفاقات التي عقدها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب التركي وزيارته الى انقرة يراد منها تعزيز حظوظه في الحصول على الدعم من اجل الولاية الثانية في السلطة”.وأضاف ان “الكثير من المشاريع التي عمل السوداني عليها تؤكد سعيه للحصول على الولاية الثانية، خصوصا مايتعلق باستقباله للشركات الامريكية والعمل على ميناء طرابلس ودخوله على الخط في مسألة بيع خور عبد الله للجانب الكويتي”.وبين ان “محاولة السوداني الطعن امام المحكمة الاتحادية بخصوص قضية خور عبد الله تندرج ضمن محاولة السعي للبقاء في السلطة عبر الدعم الخارجي، فضلا عن كونها رسائل إيجابية باتجاه المحور الأمريكي”،واكد المصدر، ان السوداني باع العراق من اجل تحقيق مصلحه الشخصية وثبتت خيانته من خلال تصرفه السياسي وعدم احترام سيادة العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *