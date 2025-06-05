مصدر سياسي:السوداني يبحث عن تحالفات تؤهله لولاية ثانية

مصدر سياسي:السوداني يبحث عن تحالفات تؤهله لولاية ثانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل على تأمين دعم الأطراف السياسية السنية والكردية، في إطار سعيه للحصول على ولاية ثانية بعد الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن التنافس على المقاعد البرلمانية سيكون حادًا في المرحلة المقبلة.وقال  المصدر، إن “التحالفات السياسية التي يسعى السوداني لعقدها مع شخصيات وكيانات سنية مثل محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، تأتي ضمن رؤيته للمرحلة المقبلة، إذ يطمح بالاستمرار في الحكم لولاية ثانية”.وأضاف أن “هذا الطموح يواجه تحديات من داخل الإطار التنسيقي نفسه، ما يدفع السوداني إلى البحث عن تحالفات مبكرة تعتمد على ما سيحققه من نتائج في الانتخابات المقبلة”.

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