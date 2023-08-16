مصدر سياسي:السوداني يهب النفط العراقي إلى لبنان مجاناً بأمر إيراني

مصدر سياسي:السوداني يهب النفط العراقي إلى لبنان مجاناً بأمر إيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الاربعاء،  أنّ “ملف الفيول العراقي الى لبنان، لم يكن قائما على تبادل الأموال بين العراق ولبنان، بل على أن يقوم العراق بتزويد لبنان، بالفيول مجانا بأمر إيراني ”.وأشار إلى أنّ “لبنان حتّى الساعة، لم يدفع سنتاً واحداً ثمن الفيول، ولم يقدّم أي خدمة مقابل ذلك”.وأكد ان السوداني وإطاره الحاكم  سخروا ثروة العراق لخدمة إيران ومشروعها في المنطقة والشعب العراقي يئن من الجوع والفقر والاجيال القادمة ستكون محرومة من ثرواتها جراء خيانة وفساد السوداني وحكومته والبرلمان الساكت والادعاء العام الميت سريريا .

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