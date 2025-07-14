مصدر سياسي:السوداني يواصل دعم إيران مالياً لتجديد ولايته الثانية

مصدر سياسي:السوداني يواصل دعم إيران مالياً لتجديد ولايته الثانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي، الاثنين، أن إيران  دخلت بقوتها وتأثيرها الكبير لفوز أحزاب الإطار المتنفذة في الانتخابات المقبلة ، واضاف المصدر، إن إيران تدعم كل من محمد السوداني ونوري المالكي بالفوز الكبير ولا مانع لديها من أن يكون أحدهما لرئاسة الحكومة المقبلة ، وأكد ان السوداني بحكم منصبه الحالي  يواصل دعم إيران بالمال  بشتى الوسائل لنيل الدعم بأن يكون هو رئيس الوزراء المقبل.

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