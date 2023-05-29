مصدر سياسي:الغمّان الشيعة ركعوا لشروط حزب بارزاني والغيت تعديلات حصة الإقليم في الموازنة على حساب العراق

مصدر سياسي:الغمّان الشيعة ركعوا لشروط حزب بارزاني والغيت تعديلات حصة الإقليم في الموازنة على حساب العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن إلغاء فقرة التعديلات في موازنة 2023 الخاصة بحكومة الاقليم بعد الوصول الى إتفاق سياسي.وقال المصدر ، إنه “تم إلغاء فقرة التعديلات في موازنة 2023 الخاصة بحكومة الاقليم بعد الوصول الى إتفاق سياسي”.من جهته، أكد عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم ، أن “قادة الكتل السياسية وعدوا الديمقراطي يوم أمس بالغاء التعديلات التي أضيفت لقانون الموازنة”.واضاف كريم أن “جهة سياسية واحدة امتنعت عن الغاء التعديلات وهي عصائب أهل الحق”، مشيراً الى أن “.الموازنة ستمرر بعد إلغاء التعديلات التي هي ضد الإقليم وهدفها سياسي”.وأمس الاحد، حسم الاطار التنسيقي بإجتماعه، النقاط الخلافية حول الموازنة العامة الاتحادية.وقال بيان للاطار التنسيقي، إن “الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)”.واضاف البيان، ان “المجتمعين شددوا على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وامور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية”.واعتبرت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، التعديلات التي اجرتها المالية النيابية على الموازنة فيما يخص فقرات الإقليم، مجحفة ومخالفة للدستور، فيما وصفها رئيس حكومة الإقليم بـ”الخيانة والتآمر على إقليم كردستان”.وأكدت رئاسة الإقليم أنها لن تلتزم بهذه التعديلات المخالفة للاتفاق السياسي لتشكيل حكومة السوداني، فضلا عن اتفاق بغداد وأربيل الموقع مع السوداني.

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