مصدر سياسي:المشهداني المرشح الوحيد لحزب تقدم لرئاسة البرلمان

مصدر سياسي:المشهداني المرشح الوحيد لحزب تقدم لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، أن حزب تقدم وكتلة الصدارة أعلنا تقديم محمود المشهداني مرشحاً لرئاسة البرلمان.وكان المشهداني 75 عاماً ترأس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009.وقال المصدر ، إن الترشيح حظي بدعم من الحلبوسي وانسحاب من طلال الزوبعي، ليبقى المشهداني مرشحاً منفرداً بمواجهة سالم العيساوي.وكانت كتلة “الصدارة” البرلمانية، أعلنت الانضمام لتحالف “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.وتضم كتلة “الصدارة” أربعة نواب وهم محمود المشهداني، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، محمد نوري عبدربه.وعلى الرغم من تمديد المجلس لفصله التشريعي الأول – انتهى أمس – لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، تحتدم خلافات “سُنّية – سُنّية” ووجهات نظر مختلفة بين قادة الكتل الشيعية المنضوية تحت تكتل “الإطار التنسيقي” نحو الأسماء المرشحة للمنصب واليد التي ستظفر بمسك مطرقة البرلمان.منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة وفقاً للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003.

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