مصدر سياسي:انتخابات الإقليم في الربع الأخير من العام الجاري

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مشاركة (33) شركة عراقية في اجتماع الاستثمار في الولايات المتحدة
الحشد الشعبي يعلن المشاركة الحربية مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
السوداني يدعو إلى إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية بوجود وزير النقل الفاشل
ائتلاف المالكي:السوداني يغازل الأمريكان من أجل الولاية الثانية
حزب طالباني:الحرائق في مصافي الإقليم بسبب الصراع بين المافيات الكردية
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مشاركة (33) شركة عراقية في اجتماع الاستثمار في الولايات المتحدة
السوداني يدعو إلى إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية بوجود وزير النقل الفاشل
إيران:بعد تدمير الصناعة العراقية من قبل حشدنا الشعبي أصبح البلد المستورد الأول لأجهزتنا المنزلية
العراق وهولندا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
السوداني:بالتعاون مع “الحبيبة إيران سنحقق سيادة البلد”!!
إيران تسرق النفط العراقي بعنوان “الحقل النفطي المشترك”
السوداني:الحشد بريء من قتل واختطاف المواطنين وتجارة المخدرات وتدمير البلاد والعباد!!
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