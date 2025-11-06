مصدر سياسي:انتخاب رئيس البرلمان الجديد سيمر في وقت طويل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، الخميس، ان حسم منصب رئيس البرلمان بعد الانتخابات سيحتاج الى وقت طويل مقارنة بالدورات السابقة.وقال  المصدر، ان “هناك صراع كبير داخل البيت السني على منصب رئيس البرلمان، خصوصا ان العرف السائد داخل المكون يمنح صفة الزعامة للطرف الذي يحصل على رئاسة البرلمان”.واضاف ان “الاحزاب السنية انفقت اموال طائلة على حملاتها الانتخابية، ودخل فيها عنصر التسقيط السياسي بهدف اسقاط الخصوم، وبالتالي فأن التنافس اختلف عن السابق، وكل طرف يسعى للحصول على المنصب الاكبر بالنسبة للسنة”.وبين ان “الفترة الماضية شهدت تحالفات مسبقة بين اطراف البيت السني، الا ان الوقت الراهن الجميع متنافس وكل طرف يسعى للوصول الى السلطة على حساب الاخرين، وهذا الامر سيؤخر حسم رئاسة البرلمان لفترة طويلة”. 

